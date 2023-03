Baerbock in Nordmazedonien - EU-Annäherung im Mittelpunkt

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Donnerstag bei einem Besuch in Nordmazedonien für weitere Schritte hin zu einem EU-Beitritt des Landes werben. Am Vormittag war in der Hauptstadt Skopje zunächst ein Treffen der Grünen-Politikerin mit ihrem Kollegen Bujar Osmani geplant. Anschließend wollte sich die Ministerin mit weiteren Vertretern von Regierung, Opposition und Parlament treffen. Die Westbalkan-Republik sei ein Schlüsselland für den EU-Erweiterungsprozess, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Baerbock will bei ihren Gesprächen in Skopje demnach auch für die Annahme der dafür nötigen Verfassungsänderung werben. Diese mit Nachdruck vom EU-Mitglied Bulgarien geforderte Änderung ist Voraussetzung für die Eröffnung erster Verhandlungskapitel mit Brüssel. Mit der Verfassungsänderung soll Nordmazedonien mit seinen rund 2 Millionen Einwohnern die etwa 3000 Menschen starke bulgarische Minderheit in der Verfassung als "staatsbildende Nation" anerkennen. Nordmazedonien ist bereits seit 2005 EU-Beitrittskandidat.

Alle sechs Westbalkan-Staaten - dazu zählen neben Nordmazedonien noch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und das Kosovo - warten teils seit 20 Jahren auf eine EU-Aufnahme. Für Nordmazedonien und Albanien laufen die Beitrittsverhandlungen seit Juli 2022. Nordmazedonien hat seit Anfang des Jahres auch den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) inne./bk/gm/DP/zb