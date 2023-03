EQS-News: Die Fast Finance 24 Holding AG beschließt Mehrheitsbeteiligung an der townboxx GmbH

EQS-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

Die Fast Finance 24 Holding AG beschließt Mehrheitsbeteiligung an der townboxx GmbH



23.03.2023 / 12:30 CET/CEST

Die Fast Finance 24 Holding AG wird sich an der townboxx GmbH mehrheitlich beteiligen Die Fast Finance 24 Holding AG freut sich, ihre geplante Beteiligung an der townboxx GmbH bekannt geben zu können. Mitinhaber und designierter Geschäftsführer Roland Prejawa und die Fast Finance 24 Holding AG haben es sich zum Ziel gesetzt, das temporäre Wohnen auf kleinstem Raum zu revolutionieren. Die Geschäftsidee wird von Roland Prejawa mit dem Motto "Temporäres Wohnen auf kleinstem Raum – modern, modular, mobil, citynah, ökologisch und nachhaltig" beschrieben. Das Geschäftsmodell basiert auf der Errichtung und Vermietung von temporären, umweltverträglichen, attraktiven und nachhaltigen Containerunterkünften. Zielgruppen sind Urban Workers, Monteure, Handwerker:innen sowie Geschäftsreisende, Tourist:innen und Studierende. Über die gesamte Wertschöpfungskette der townboxx GmbH werden Nachhaltigkeit und Umweltschutz konsequent umgesetzt. Durch die zentrale Nutzung von Solaranlagen, Erdwärme und Regenwasser werden Strom- sowie Wasserverbrauch deutlich minimiert und die verringerte Grundfläche senkt zudem den CO₂ Ausstoß. Bei der Produktion wird großen Wert auf Zero-Emission, Zero-Waste und die Verwendung von nachhaltigen und recycelbaren Materialien für Bau und Einrichtung gelegt. Im Konzept "Das Dorf" der townboxx GmbH werden 40 bis 60 Wohncontainer plus Storeboxen zur

Unterbringung von Wertsachen oder typischen Einlagerungsgegenständen zu einem urbanen Dorf zusammengefasst. Gemeinschaftsräume, Freizeitangebote sowie Stellplätze für PKW und Fahrräder komplettieren das Wohnerlebnis. Für das temporäre Wohnen bieten Wohncontainer viele entscheidende Vorteile: Sie können in Leichtbauweise verortet werden und nach temporärer Nutzung wieder abgebaut und anderenorts eingesetzt werden. Auch das Gelände muss nur bedingt erschlossen sein, da die gesamte Unterkunft durch ihren ökologischen Anspruch höchst autark arbeiten kann. Die modulare Bauweise der Wohncontainer von townboxx GmbH ist EnEV-konform und der schnelle sowie unkomplizierte Auf- und Abbau gewährleistet einen hohen Skalierungsgrad. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Autarkie der gesamten Infrastruktur. Dies umfasst auch die Organisation des Beherbergungsbetriebes: Buchung, Check-in und Zugang zu den Containern erfolgen online sowie über eine eigene App. Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG, kommentiert die geplante Übernahme: "An dem Geschäftsmodell von townboxx GmbH hat uns neben dem zukunftsweisenden Geschäftsfeld des temporären, nicht ortsgebundenen Wohnens in autarken städtischen Dörfern vor allem die konsequente Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens überzeugt." Roland Prejawa ist seit über 40 Jahren erfolgreich als Unternehmer in Berlin tätig. 1982 war er Co-Founder des Busbetriebs Gullivers Reisen. Im Jahr 2006 gründete er als Unternehmensberater das Büro Prejawa. 2016 kam das Stadt-Logistik-Unternehmen Urban Cargo hinzu, das sich auf CO₂-neutrale Auslieferungen in Ballungsgebieten spezialisiert hat. Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbösreunter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate

