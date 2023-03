Evergrande-Einheit warnt vor Produktionsstopp wegen Geldmangels

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hongkong (Reuters) - Die Elektrofahrzeug-Einheit New Energy Vehicle Group des angeschlagenen chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande muss bei ausbleibender Finanzierung die Produktion einstellen.

"Da die Gruppe nicht in der Lage ist, zusätzliche Liquidität zu beschaffen, besteht die Gefahr, dass sie die Produktion einstellt", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die EV-Produktionseinheit will jedoch die Kosten durch Maßnahmen wie Personalabbau und Verbesserung der Managementeffizienz senken.

Am Mittwoch hatte Evergrande Pläne für die Umstrukturierung ihrer Offshore-Schulden bekannt gegeben. Demnach können Gläubiger ihre Forderungen auch in weitere, an das Eigenkapital gebundene Finanzinstrumente der Evergrande New Energy Vehicle Group umtauschen.

