EVG und Verdi informieren über mögliche Verkehrs-Warnstreiks

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit bei der Bahn und im öffentlichen Dienst könnten in wenigen Tagen Warnstreiks weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will am Donnerstag (13.00 Uhr) zusammen mit Verdi über den Stand der jeweiligen Tarifverhandlungen informieren, wie beide Gewerkschaften mitteilten. Medienberichten zufolge ist ein gemeinsamer Warnstreik am kommenden Montag geplant. Keine der Organisationen bestätigte das bislang.

Für die EVG endet an diesem Donnerstag die erste Verhandlungsrunde im Bahnsektor, wo sie mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Unternehmen über höhere Löhne und Gehälter für die Beschäftigten ringt. Entscheidungen über einen möglichen Arbeitskampf hatte sie sich bis dahin offen gehalten. Verdi wiederum bereitet sich auf die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Ländern über neue Tarifverträge für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Diensts vor./maa/bw/DP/stw