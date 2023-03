GNW-Adhoc: Twelve Capital CIO Kommentiert die Aktuelle Marktsituation und die Erwarteten Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft

^ZÜRICH, Schweiz, March 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urs Ramseier, CIO & Gründungspartner von Twelve Capital, kommentiert die aktuelle Marktsituation und die erwarteten Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft. Die anhaltende Kerninflation, das unsichere Wirtschaftswachstum und die rasch steigenden Zinsen haben bei einigen Finanzunternehmen strukturelle Probleme aufgezeigt. Diese wiederum verursachten eine breitete Marktvolatilität sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihemärkten. Wir beobachten eine gewisse Besorgnis hinsichtlich der Liquiditätspositionen von Banken und Versicherern und glauben, dass Banken und Lebensversicherer einem erhöhten Liquiditätsrisiko ausgesetzt sind, auch wenn in den meisten Fällen die Liquiditätspuffer angemessen sind. Die Entscheidung der Schweizer Aufsichtsbehörde, dass AT1-Anleihen der Credit Suisse nicht bedient werden, erfordert eine Neubewertung der regulatorischen Risiken. Durch Spillover Effekte könnten sich Auswirkungen auch auf den RT1- Versicherungsbereich ergeben. Im derzeitigen Umfeld sind Versicherer besser positioniert als Banken. Dennoch glauben wir, dass es in beiden Teilsektoren defensive Unternehmen und Strukturen gibt, die gut positioniert sind, um sich in der aktuellen Marktsituation zu behaupten. Trotz Zurückhaltung sehen wir zunehmend attraktive Kaufgelegenheiten. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere bevorzugen wir derzeit Tier-2 Papiere mit fester Laufzeit und begrenzter Verlustabsorption, die von grossen und gut diversifizierten Versicherungsgesellschaften mit soliden Investment- Grade Ratings ausgegeben werden. Bei Aktien haben wir Banken gegenüber Versicherern und breit diversifizierten Vermögensverwaltern untergewichtet. Solide Fundamentalanalysen und ein selektiver Investitionsansatz sind für Twelve Capital im gegenwärtigen Umfeld zentral. °