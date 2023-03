Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Razzia gegen Reichsbürger

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Razzia gegen Reichsbürger:

"Der demokratische Rechtsstaat ist nicht in Gefahr. Aber diejenigen, die sein Ende herbeisehnen oder an seiner Abschaffung arbeiten, sind nicht zu unterschätzen. (...) Es ist eben doch nicht so, wie manche spöttisch bemerkten, dass es sich bei der unlängst verhafteten Gruppe nur um eher spinnerte Nostalgiker mit veralteten Jagdwaffen handelte. Es besteht ein Netz. Dessen Größe bleibt unklar. (...) Wer meint, eine patriotische Gesinnung sei fragwürdig und meldepflichtig, hat das Grundgesetz selbst nicht verstanden. (...) Auch die Corona-Krise hat leider offenbart, dass manche berechtigte Kritik nur noch in große Verschwörungs- und Gleichschaltungsmythen kleiden können. (...) Ein Patentrezept gibt es nicht, aber dass Gewalt bekämpft werden und eine wahrhaft freie Debatte gepflegt werden muss, sollte klar sein."/zz/DP/jha