TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call) 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Befesa, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Scout24, Geschäftsbericht 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:40 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen 09:30 DEU: VW-Nutzfahrzeuge, Bilanz-Pk 2022 und Ausblick 2023, Hannover 10:00 DEU: B. Braun SE, Bilanz-Pk, Melsungen 10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen 10:00 DEU: KSB SE, Bilanz-Pk, Frankenthal 10:00 DEU: Porsche SE, Bilanz-Pk 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung, Zürich 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung, Genf 11:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 12:30 DEU: HelloFresh, Capital Markets Day 13:00 LUX: Suse, Hauptversammlung, Luxemburg 14:00 DEU: SGL Carbon, Bilanz-Pk und Geschäftsbericht, Wiesbaden 18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fresenius, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: E-Autos und Verbrenner: Außenhandel, Produktion, Umsätze der Automobilindustrie, Jahr 2022 09:30 CHE: SNB Zinsentscheid 10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/22 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: CFNA-Index 02/23 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Frühjahrstagung Institut für marktorientierte Unternehmensführung «Marktorientierte Unternehmensführung in Zeiten großer Unsicherheit» Mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., Thilo Brodtmann, dem Präsidenten der Performance Chemicals bei BASF SE, Thomas Kloster, der CEO von Parfümerie Douglas Deutschland GmbH, Nicole Nitschke, der Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa Cargo AG, Dorothea von Boxberg, u.a., Mannheim 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Erstattungsansprüchen beim Rücktritt von einer Pauschalreise wegen Corona 11:00 DEU: Online-Pk Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH: Emissionsplanung des Bundes für das zweite Quartal 2023 DEU: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen des Ukraine-Kriegs + Abschluss Verkehrsministerkonferenz (VMK) unter dem Vorsitz von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) u.a. zum 49-Euro-Ticket + 11.20 Pk Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zu den weiteren Entwicklungen der Offshore-Windenergie mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Helge Heegewaldt (Präsident des BSH) + Berichterstattung zum Füllstand der deutschen Gasspeicher und zum Gaslagebericht der Bundesnetzagentur 12:30 DEU: Auftakt-Veranstaltung «Aufbruch finanzielle Bildung», Berlin Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger 13:00 DEU: Pk von Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und bei Bahn- und Busunternehmen + 15.00 Statement Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Berliner Hauptbahnhof 15:00 DEU: Anhörung im US-Kongress mit Verteidigungsminister Lloyd Austin und Generalstabschef Mark Milley 15:00 USA: Tiktok-Chef Shou Zi Chew im US-Kongress vorgeladen 18:00 DEU: Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner bei der Townhall Diskussion des Startup-Verbands USA: Anhörung von US-Außenminister Antony Blinken vor Senatsausschuss DEU/DNK: Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Grüne) reist nach Kopenhagen, Berlin/Kopenhagen BEL: EU-Gipfel 1. Tag, Brüssel

