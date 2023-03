COMMERZBANK - Aktie bricht vor dem Wochenende ein

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 8,948 € (XETRA)

Grundlegende Sorgen einer neuen möglichen Finanzkrise und das nahende Wochenende sorgen bei den Bank-Aktien im Deutschen Aktienindex für kräftige Verluste. Die Commerzbank-Aktie gibt knapp 5 % nach. In der Deutschen Bank geht es noch heftiger zur Sache.

Viel Unsicherheit im Depot!

Welches Ende die aktuelle Entwicklung haben wird, weiß zum heutigen Zeitpunkt keiner. Offensichtlich sind nur die Lager, für die sich ein Trader und Investor entscheiden kann. Entweder man setzt darauf, dass die Geld- und Fiskalpolitik die Krise abwenden kann oder eben nicht. Wie immer lässt sich diesbezüglich natürlich in beide Richtungen argumentieren, was Anfang der Woche der Grund für die steigende Notierungen gewesen sein dürfte, während aktuell die Ängste wieder überwiegen.

Wer die Commerzbank-Aktie im Depot hat, kauft auf alle Fälle Unsicherheit. Das betrifft natürlich nicht nur die aktuelle Krisensituation an sich. Es wird spannend sein, welchen Einfluss die aktuellen Entwicklungen in den kommenden Monaten auf die Profitabilität der Banken haben wird. Schließlich nehmen Banken das Geld ihrer Kunden, um es per Kredite an Liquiditätssuchende weiterzugeben. Was, wenn die Wirtschaft schwächelt und die Kreditvergabe nachlässt? Was, wenn zunehmend Kunden ihr Geld abheben und den Banken damit Liquidität entzogen wird? Angesichts dieser Problematiken ist es kein Wunder, dass die Kurse von Bankaktien derzeit höchst sensibel reagieren und die Volatilität hoch ist.

Starker Support, aber..

Ich gespannt, wie sich die Aktie in den kommenden Wochen charttechnisch schlagen wird. Ohne die drohende Krise würde man die Aktie wahrscheinlich ab ca. 8,25 EUR bullisch sehen. Immerhin liegt dort ein massiver mittelfristiger Unterstützungsbereich, der den Startpunkt einer neuen Kaufwelle mit Zielen jenseits von 12 EUR darstellen könnte. Wird der Support hingegen nachhaltig unterschritten, könnten die Kurse weiter in Richtung 7,20 EUR und sogar wieder 6 EUR purzeln.

Fazit: Gänzlich chancenlos sind die Bullen in der Commerzbank-Aktie sicherlich nicht. Das Risiko ist jedoch nicht zu unterschätzen. Aus diesem Grund wäre ich als Käufer aktuell sehr vorsichtig. Kurzfristig neue Tiefs und auch Kurse unterhalb von 8,30 EUR würden mich nicht überraschen. Sollte es hingegen in den kommenden Tagen klare und nachhaltige Signale der Entspannung geben, kann das Pendel aber schnell umschlagen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Commerzbank AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)