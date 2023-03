Dax startet schwächer in den Handel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss schwächer in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten 0,8 Prozent auf 15.080 Zähler. Die Ungewissheit über die künftige Zinspolitik der großen Notenbanken belastete den Markt. Angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hatten einige Investoren gehofft, dass die US-Notenbank Fed eine Zinspause einlegen würde. Sie hatte den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent erhöht. Die Anleger seien noch immer unentschieden, welche Schlüsse für den weiteren Zinsverlauf aus der jüngsten FOMC-Sitzung abzuleiten seien, schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar.

Zu den größten Verlierern zählten angesichts der anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem die Finanzwerte. Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank gaben 5,1 beziehungsweise 2,8 Prozent nach.

Auf der Konjunkturseite standen am Vormittag die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Terminkalender. "Im Großen und Ganzen sehen wir Potenzial für leichte Anstiege der Indizes", schrieb LBBW-Analyst Martin Güth in einer Kurzstudie.

