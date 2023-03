Dax verkleinert zum Handelsauftakt sein Wochenplus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Ende einer schwankungsreichen Woche verkleinert der Dax seine bisherigen Wochengewinne. Anleger blieben unsicher, wie sie die geldpolitischen Perspektiven und Gefahren der Banken-Turbulenzen einordnen sollen; daher machten einige erst einmal Kasse, hieß es am Freitagvormittag an der Frankfurter Börse. Die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke geriet aber zunächst nicht in Gefahr.

Der Dax lag im frühen Handel mit 0,81 Prozent im Minus bei 15.086,85 Punkten. Damit schrumpfte sein Wochenplus auf 2,2 Prozent. In den vergangenen Tagen hatte der Dax eine Erholung um bis zu rund 840 Punkte hinter sich: Auf das anfängliche Wochentief, das nach der Notfallrettung der Credit Suisse mit 14.458 Punkten das niedrigste Niveau seit der ersten Januar-Woche bedeutet hatte, folgte ein Anstieg bis an die 15.300 Punkte.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten gab am Freitag um 0,98 Prozent auf 26.996,84 Zähler nach.