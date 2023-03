Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er kaum verändert bei 15.210,39 Punkten geschlossen. Die Investoren ließen die Sorgen nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend zunächst hinter sich. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen leicht im Plus.

Am Freitag, den zweiten Tag des EU-Gipfels, beraten die 27 Staats- und Regierungschefs zunächst über den Vorschlag der EU-Kommission, Veränderungen am Strommarkt vorzunehmen, um künftig extreme Preisausschläge zu vermeiden. Auf dem anschließenden Euro-Gipfel zusammen mit den Nicht-Euro-Staaten dürfte es auch eine Debatte über die Resilienz des Bankensektors nach den Turbulenzen um Credit Suisse gehen.

Bei den Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Terminkalender. Zudem gibt das Statistische Bundesamt Auskunft über die Entwicklung der Preise für Wohnimmobilien im Jahr 2022. Im dritten Quartal zogen die Preise mit 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum so langsam an wie seit 2015 nicht mehr. Gemessen am Vorquartal sanken sie sogar, wenn auch nur um 0,4 Prozent. Bei den Einzelwerten öffnet die Immobilienfirma Deutsche Wohnen ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.210,39

Dax-Future

15.293,00

EuroStoxx50

4.207,14

EuroStoxx50-Future

4.118,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.105,25 +0,2 Prozent

Nasdaq

11.787,40 +1,0 Prozent

S&P 500

3.948,72 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.393,90 -0,1 Prozent

Shanghai

3.268,60 -0,6 Prozent

Hang Seng

19.936,79 -0,6 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)