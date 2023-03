DDV-Preis für Wirtschaftsjournalismus 2023

Am 16. März 2023 lud der DDV in Kooperation mit der Börse Stuttgart, Frankfurt und gettex zur Preisverleihung des 16. DDV-Preises für Wirtschaftsjournalismus ein. Ausgezeichnet wurden Journalistinnen und Journalisten in den Kategorien „Altersvorsorge“, „Geldanlage“, „Allgemeine Wirtschafts- und Finanzpolitik“, „Sustainable Finance“ sowie „Strukturierte Wertpapiere“. Darüber hinaus wurde sowohl ein Preis für den Journalisten des Jahres sowie ein Sonderpreis vergeben.