Deutsche Post - Diesen Katalysator sollten Sie kennen!

Arbeitet die Aktie der Deutschen Post nach der Kurshalbierung von September 2021 bis Oktober 2022 an einer Bodenbildung? Das ist aktuell die große Frage. Doch der Reihe nach: Die Tiefs bei 33,44/29,68/34,09 EUR bilden eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr. Um dieses untere Trendwendemuster abzuschließen, bedarf es noch eines Spurts über die Hochpunkte bei knapp 43 EUR (siehe Chart). Aus der Höhe der Formation ergibt sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 13 EUR. Was ist kurzfristig noch wichtig? In den letzten Wochen pendelt das Papier genau zwischen diesem oberen Signalgeber und der 200-Wochen-Linie (akt. bei exakt 40 EUR) hin und her. D. h. der Titel steuert auf eine klassische Entscheidungssituation zu. Während ein Abschluss der o. g. S-K-S-Formation für einen echten Befreiungsschlag sorgen würde, gilt es auf der Unterseite, ein Abgleiten unter die diskutierte langfristige Glättung unbedingt zu verhindern. Unter die Arme greift der Aktie aktuell möglicherweise der Faktor „Saisonalität“. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends legt der Titel von Ende März bis Ende April bei einer Trefferquote von fast 74 % um gut 4 % zu.

Deutsche Post (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Post

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

