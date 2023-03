Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke vom 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0879 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang richtet sich das Interesse auf Konjunkturdaten. In Europa und den USA stehen die Einkaufsmanagerdaten von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In den Vereinigten Staaten werden außerdem Auftragsdaten zu langlebigen Gütern veröffentlicht. Sie geben einen Eindruck über die Investitionsneigung der Unternehmen./bgf/mis