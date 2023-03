Nemetschek - Neuer Trendimpuls gestartet!

Die Bollinger Bänder zählen zu unseren Lieblings-Volatilitätsindikatoren. Eng beieinanderliegende Bollinger Bänder waren in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für eine neue, dynamische Trendbewegung. Das ist exakt die derzeitige Ausgangslage bei der Nemetschek-Aktie. Selbst im historischen Kontext hatten sich die Bollinger Bänder zuletzt extrem stark zusammengezogen. Aber noch andere Faktoren legen einen neuen Aufwärtsimpuls nahe. So hat das Papier seit September vergangenen Jahres eine Bodenbildung ausgeprägt, an welche sich jüngst ein aufsteigendes Dreieck anschloss (siehe Chart). Beide Kursmuster sind inzwischen abgeschlossen. Als Sahnehäubchen kommt die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 53,28/53,69 EUR) hinzu – und zwar per Aufwärtsgap (53,60 EUR zu 54,04 EUR). Die fast deckungsgleichen Durchschnitte begünstigen ebenfalls einen neuen Vola-Impuls. Aus der Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von gut 63 EUR, während das beschriebene Dreiecksmuster sogar einen Anlauf auf die Marke von 64 EUR impliziert. Als Stop-Loss ist indes die Kombination aus den o. g. Glättungslinien und der jüngsten Aufwärtskurslücke prädestiniert.

Nemetschek (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nemetschek

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

