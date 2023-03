Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Debatte um Tiktok

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Debatte um Tiktok:

"Wenn weltweit eine Milliarde vorwiegend junger Menschen täglich intensiv eine findige Gesichtserkennungssoftware nutzt, dann ist das ein Politikum - ganz gleich, ob ihr Name Tiktok oder Apple ist. (...) China ist (...) kein Reich des Rechts. Und genau das macht den Unterschied zu den gewiss auch übermächtigen Internetkonzernen amerikanischer Herkunft aus. Sie spielen auch nach eigenen Regeln, doch bleiben sie greifbar für rechtsstaatliche Kontrolle (...). Was dagegen das Regime in Peking, das sich so gut mit dem Schlächter Putin versteht, mit unseren Daten macht, davon wissen wir so wenig wie von den gequälten Bürgern und geschundenen Minderheiten in den chinesischen Lagern. Die Gesichter dieser Opfer totalitärer Willkür schauen uns durch die Maske lustiger Tiktok-Videos an."/DP/jha