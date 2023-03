Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Diesel-Fahrverboten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Diesel-Fahrverboten:

"Es gibt kaum eine Stadt, in der der Verkehr nicht zurückgedrängt werden soll. Die Kommunen ersticken unter der Blechlawine und an den Abgasen, aller modernen Technik zum Trotz. Auch wenn die Industrie anderes vorgaukelt: Autos mit Verbrenner sind nicht umweltfreundlich, solange sie mit fossilen Treibstoffen fahren. Der Wandel, dem der Automobilmarkt unterliegt, wird sich mittelfristig massiv auch auf die Schadstoffbilanz in den Städten auswirken. Jedes Elektroauto ersetzt einen Verbrenner. E-Autos aber fahren emissionsfrei."/DP/jha