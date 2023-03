US-Präsident Biden besucht Nachbarland Kanada

WASHINGTON/OTTAWA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Freitag für politische Gespräche zu Gast im Nachbarland Kanada. In der Hauptstadt Ottawa plant der Demokrat nach Angaben des Weißen Hauses ein bilaterales Gespräch mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau sowie eine Rede vor dem kanadischen Parlament. Vorgesehen sei auch eine gemeinsame Pressekonferenz von Biden und Trudeau. Für den Abend (Ortszeit) sei ein Gala-Dinner angesetzt. Biden werde bei dem Kurztrip von seiner Ehefrau Jill begleitet, hieß es weiter.

Für Biden ist es der erste Besuch in Kanada seit seinem Amtsantritt im Januar 2021. Damals hatte er als ersten ausländischen Regierungschef zwar seinen kanadischen Kollegen Trudeau angerufen, das Nachbarland während seiner Amtszeit bislang aber noch nicht besucht. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, betonte aber, die beiden hätten sich in den vergangenen zwei Jahren diverse Male an anderen Stellen getroffen und mehrfach telefoniert. Zuletzt waren Biden und Trudeau im Januar in Mexiko-Stadt bei einem Nordamerika-Gipfel zusammengekommen, gemeinsam mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Kanada gehört zu den engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten./jac/DP/jha