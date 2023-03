Technische Störung bei Lufthansa in Frankfurt behoben

Luftverkehr

Frankfurt/Main (dpa) - Die technischen Probleme bei der Lufthansa beim Einchecken am Schalter sowie beim Boarden am Frankfurter Flughafen sind behoben. Es könne aber nach den Beeinträchtigungen vom Sonntagmorgen noch zu Verspätungen und vereinzelten Flugstreichungen kommen, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Weiterhin beeinträchtigt war derweil der Check-in über die Internetseite der Lufthansa sowie an Check-in-Automaten an Flughäfen. Die Lufthansa riet daher Reisenden, über mobile Browser etwa auf Smartphones oder Tablets oder über die App der Airline einzuchecken. Die technischen Störungen lagen laut Lufthansa bei externen IT-Dienstleistern.