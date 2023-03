Aktien Europa Schluss: Börsen machen Freitagsverluste zum Teil wett

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag einen Teil ihrer Verluste vom Freitag weggemacht. Unterstützend wirkte einmal mehr die New Yorker Wall Street. Dort hatte der Dow Jones bereits vor dem Wochenende nach anfänglichen Verlusten zur Erholung angesetzt und legte zum Wochenbeginn noch etwas weiter zu.

Während die Nachricht von der Übernahme der kollabierten Silicon Valley Bank in den USA das Risiko einer weiteren Eskalation der Bankenkrise milderte, habe der Ifo-Index für Vertrauen der Anleger in die deutsche Wirtschaft gesorgt, kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,82 Prozent auf 4164,62 Zähler, nachdem der Leitindex der Euroregion am Freitag 1,82 Prozent verloren hatte. In Paris gewann der französische Cac 40 am Montag 0,90 Prozent auf 7078,27 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,90 Prozent auf 7471,77 Punkte an./ck/he