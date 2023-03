Ampel-Spitzen tagen seit über zwölf Stunden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Spitzen der Ampel-Koalition im Bund haben die ganze Nacht hindurch versucht, im Kanzleramt verschiedene Streitthemen im Regierungsbündnis zu lösen.

Die Verhandlungen der Spitzen von SPD, Grünen und FDP dauerten am Montagmorgen bereits seit mehr als zwölf Stunden an. Die FDP sagte am Morgen ihre Sitzung der Gremien und eine für den Vormittag geplante Pressekonferenz ohne Nennung eines Grundes ab. Gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollten die Partei- und Fraktionsvorsitzenden seit Sonntagabend vor allem über Differenzen bei der geplanten Planungsbeschleunigung bei Infrastrukturvorhaben und im Klimaschutz beraten. Auch das ab 2024 vorgesehene Aus für den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen sollte zur Sprache kommen.

