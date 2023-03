Bundesbank-Präsident Nagel - Finanzsystem hat sich als resilient erwiesen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das deutsche Finanzsystem hat sich aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel inmitten der jüngsten Börsenspannungen als widerstandsfähig gezeigt.

"Und das deutsche Finanzsystem als Ganzes hat sich trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten als resilient erwiesen," sagte Nagel am Montag in einer Festrede anlässlich des 100. Jubiläums des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands in Karlsruhe laut Redetext. Die Währungshüter behielten die Entwicklungen an den Finanzmärkten genau im Blick. Sie stünden bereit zu handeln, wenn es erforderlich sein sollte.

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA vor mehr als zwei Wochen hatte Befürchtungen ausgelöst, es könnte eine neue Bankenkrise heraufziehen. Für weitere Nervosität an den Börsen hatte der Notverkauf der krisengeplagten Schweizer Großbank Credit Suisse an die heimische Rivalin UBS gesorgt. An diesem Montag zeigte sich der Dax allerdings auf Erholungskurs. Auch die Finanzwerte lagen im Plus.

Es werde noch wichtiger, dass die Währungshüter über weitere geldpolitische Schritte von Sitzung zu Sitzung entscheiden, im Lichte der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung, sagte Nagel weiter. "Seien Sie aber versichert, dass wir auf dem Weg der geldpolitischen Normalisierung weiter entschlossen voranschreiten werden, bis wir die Inflation eingefangen haben und Preisstabilität wiederhergestellt ist", fügte er hinzu. Die Inflation im Euro-Raum lag im Februar bei 8,5 Prozent. Das Ziel der EZB einer Teuerung von zwei Prozent liegt damit immer noch weit entfernt. Nagel bekräftigte zudem seine Forderung, die EZB solle ab dem Sommer ihren Bilanzabbau beschleunigen.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)