Dax auf Erholungskurs - Varta im Aufwind

Frankfurt (Reuters) - Angeführt von einer Erholung der Finanzwerte hat der Dax am Montag wieder zugelegt.

Er stieg zur Eröffnung um 1,4 Prozent auf 15.160 Punkte. Allerdings hätten in der vergangenen Woche oberhalb der Marke von 15.200 Zählern Gewinnmitnahmen eingesetzt, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Es ist gut möglich, dass das Kaufinteresse auch diese Woche in diesem Bereich abebbt." Die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank, die am Freitag um 8,5 beziehungsweise 5,5 Prozent eingebrochen waren, stiegen zum Wochenauftakt um bis zu 5,7 Prozent.

Gefragt waren auch die Papiere von Varta, die sich um 3,6 Prozent verteuerten. Zuvor hatten Banken und der Haupt-Aktionär dem Sanierungskonzept für den angeschlagenen Batterie-Hersteller zugestimmt. Das sorge zwar kurzfristig für Erleichterung, sagte ein Börsianer. Es bleibe aber die Sorge, dass das Unternehmen zusätzliche Geldspritzen benötige.

