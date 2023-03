DAX® - Elementar wichtige Haltezone

Die Schwankungsbreite der abgelaufenen Woche hatte es beim DAX® mit über 800 Punkten erneut in sich. Ins Wochenende verabschiedet hat sich das Aktienbarometer dann ziemlich genau in der Mitte zwischen Wochentief (14.458 Punkte) und Wochenhoch (15.298 Punkte). Trotz der hohen Volatilität und der hohen Umsätze ergibt sich im Vergleich zum Vorwochenschluss von 14.768 Punkten nur eine leichte Veränderung. Charttechnisch fällt der Wochenschlusskurs zudem in die wichtige Haltezone bei 15.000/14.800 Punkten, welche in den letzten beiden Jahren immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Während der MACD auf Wochenbasis gerade droht, ein frisches Ausstiegssignal zu generieren, stellt der Faktor „Saisonalität“ – Stichwort: Dividendenrally (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. März ) – derzeit einen unterstützenden Faktor dar. Bei diesen „gemischten Rahmenbedindungen“ würde die zu erwartende Erholung der deutschen Standardwerte bereits für einen Teilerfolg sorgen. Für mehr als eine Stabilisierung auf Basis der o. g. Kernunterstützungen ist allerdings ein Spurt über die Marke von 15.300 Punkten notwendig, denn dann stünde nicht nur ein höheres Tief, sondern sogar eine kleine Bodenbildung zu Buche.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

