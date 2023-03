EQS-News: Wagner & Florack baut das Fondsmanagement aus

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Wagner & Florack baut das Fondsmanagement aus (News mit Zusatzmaterial)



27.03.2023 / 15:21 CET/CEST

Die Investmentboutique Wagner & Florack AG baut das Portfoliomanagement des Unternehmens mit Dr. Dirk Schmitt (46) aus. Schmitt wird als Co-Fondsmanager des Wagner & Florack Unternehmerfonds und des Unternehmerfonds flex das Team unter Leitung von Firmengründer Dominikus Wagner ergänzen. Dr. Schmitt startete seine berufliche Laufbahn im Fondsmanagement 2008 bei Flossbach von Storch, wo er fünf Jahre als Investmentanalyst im Multi-Asset-Team arbeitete. Zuletzt war der promovierte Ökonom als Fondsmanager bei der Fortezza Finanz AG in Nürnberg und bei der Fürstlich Castell’schen Bank in Würzburg tätig. Schmitt studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg und war anschließend Assistent von Prof. Dr. Ekkehard Wenger am Lehrstuhl für Bank- und Kreditwirtschaft. „Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Dirk Schmitt einen hochqualifizierten Kollegen gewinnen konnten, der unsere Investmentphilosophie teilt und das Team mit seinen Fähigkeiten ideal bereichert“, sagt Dominikus Wagner. „Wir investieren mit langfristigem und unternehmerischem Fokus in Unternehmen höchster Qualität, die über alle Konjunkturzyklen hinweg verlässlich wachsen. Dr. Schmitt bringt das analytische Knowhow und die Erfahrung mit, diesen Ansatz konsequent mit uns weiter umzusetzen.“ Schmitt betont seine starke Identifikation mit dem Investmentansatz von Wagner & Florack und mit dem Unternehmen selbst als zentrale Motivation für seinen Wechsel: „Mich beeindruckt die unternehmerische Leistung von Dominikus Wagner und Christian Florack, die mit ihrem hochmotivierten Team auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken können. Mit den beiden kontinuierlich wachsenden Unternehmerfonds bietet Wagner & Florack qualitätsbewussten Langfristinvestoren die Möglichkeit, sich als Miteigentümer und aus unternehmerischer Sicht an Firmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen zu beteiligen. In meinen Augen ist das die sinnvollste Form des langfristigen Investierens. Dieses von Warren Buffett und Charlie Munger inspirierte Denken prägt auch meine eigene Investmentphilosophie, nach der ich seit nunmehr zehn Jahren Fonds und Mandate manage. Ich freue mich daher sehr, mit Dominikus Wagner und seinem Team zusammenzuarbeiten, um noch mehr Investoren für unser Investmentmotto „Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren“ zu begeistern. Mehr Infos: https://www.wagner-florack.de/



