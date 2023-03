GNW-Adhoc: LeddarTech veröffentlicht LeddarVision Premium Surround, sein neuestes Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungsprodukt zur Unterstützung von ADAS-Automobilanwendungen mit Level 2/2+

^QUEBEC CITY, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech (https://leddartech.com/)(®), ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Softwaretechnologie, kündigt mit dem

LeddarVision(TM) Surround (LVS-2+) (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-

lvs-2/) seine dritte Produkteinführung seit Dezember an. Dieses Produkt ist ein umfassender Software-Stack für die Fusion und Wahrnehmung zur Unterstützung des Premium-Surround-View bei ADAS-Autobahnassistenten mit L2/L2+ und 5-Sterne- Sicherheitsanwendungen nach NCAP 2025/GSR 2022. LeddarVision Surround (LVS-2(+)) ist das neueste Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungsprodukt, das auf der preisgekrönten LeddarVision-Software von LeddarTech basiert. LVS-2(+) erweitert das derzeitige Produktangebot des Unternehmens um LeddarVision Front-Entry LVF-E (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvfe/) und Front-High LVF-H (https://leddartech.com/solutions/leddarvision-lvfh/). Diese Produkte zielen auf ADAS-Anwendungen der Einstiegs- bis Premiumklasse ab. LVS-2(+) erweitert auf effiziente Art die LVF-Frontansicht-Produktfamilie von einer Sensorkonfiguration mit einer Kamera plus zwei bis fünf Radargeräten (1V2R-1V5R) auf eine Konfiguration mit fünf Kameras plus fünf Radargeräten (5V5R). Diese erweiterte Konfiguration unterstützt ADAS-Funktionen wie Stau- und Autobahnassistenten, die automatische Spurwechsel, Überholvorgänge und eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung mit erweitertem Geschwindigkeitsbereich ermöglichen. Leistungsstark und kosteneffizient * Die Low-Level-Fusionstechnologie (LLF) von LeddarVision setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und erweitert die effektive Reichweite der Sensoren. * Bei der Low-Level-Fusion werden Kamera- und Radarmodalitäten optimal kombiniert, sodass ein leistungsfähiges System mit geringeren Anforderungen pro Modalität und niedrigeren Gesamtkosten für die Sensorfunktionalität entsteht. * Die höhere Genauigkeit bei der Objekttrennung und der Messung der Längsposition auf Autobahnen ermöglicht eine leistungsfähigere Implementierung der adaptiven Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. * Autobahnassistent mit L2/L2(+), einschließlich adaptiver Abstands- und Geschwindigkeitsregelung bis 160 km/h, Spurhalteassistent, aktivem Spurwechselassistenten, Stauassistent und Autobahnassistent (inklusive automatischer Spurwechselunterstützung). Sicherheit * LVS-2(+) eignet sich für 5-Sterne-Sicherheitsanwendungen nach NCAP 2025/GSR 2022. * Enthält eine integrierte Redundanzfunktion, um Ausfälle, Beeinträchtigungen und Konflikte des Sensors aufzufangen. * LVS-2(+) unterstützt die Erkennung globaler Szenenattribute für die Analyse der Operational Design Domain (ODD) sowie die Funktionen zur Sensorabdeckung und Zustandsüberwachung. Flexibel und skalierbar * Eine umfassende Softwareplattform für Surround-View-Fusion- und Wahrnehmung, die ADAS-Autobahnassistenzsysteme des Levels 2/2+ unterstützt, von der Einstiegs- bis zur Premiumklasse. Muster verfügbar: Kontaktieren Sie LeddarTech (https://leddartech.com/contact- us/), wenn Sie ?A"-Muster des LVS-2(+) und ?A"-Muster der Produkte LVF-E und LVF-H benötigen. Die Verfügbarkeit von ?B"-Mustern des LVS-2(+) ist für Ende des dritten Quartals 2023 geplant. ?LeddarTech unterstützt Tier-1/2-Automobilzulieferer und OEM mit Softwarelösungen und Produkten, die verbesserte Sicherheitsfunktionen unterstützen und die Gesamtentwicklungskosten senken", führte Charles Boulanger, der CEO des Unternehmens, aus. ?Im Dezember brachten wir unsere LVF-Produkte für ADAS-Sicherheits- und Autobahnassistenzanwendungen mit L2/L2(+) der Einstiegs- bis Premiumklasse auf den Markt. Im Einklang mit unserer Verpflichtung zur kontinuierlichen Produktentwicklung erweitert unser neuestes Produkt LeddarVision Surround (LVS-2(+)) unser Softwareangebot für unsere Kunden mit Produkten, die mehr Sicherheitsprobleme mit einem skalierbaren Software-Stack für Low-Level-Fusion und -Wahrnehmung lösen, der höhere Leistung zu geringeren Kosten bietet", schloss Boulanger. LeddarTech stellt LVS-2(+) offiziell am 27. März 2023 auf der Automotive Tech.AD Berlin (https://leddartech.com/meet-leddartech-at-tech-ad-europe-2023/) vor. Über LeddarTech LeddarTech, ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen, entwickelt und liefert umfassende Softwarelösungen zur Wahrnehmung, die den Einsatz von ADAS und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet fortschrittliche KI- und Computer- Vision-Algorithmen an, um hochpräzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und eine sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie wird von OEM und Tier-1/2-Zulieferern zur effizienten Implementierung von Automobil- und ADAS-Lösungen eingesetzt. LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und besitzt mehr als 150 erteilte oder beantragte Patente zur Verbesserung von ADAS- und AD-Funktionen. Ein besseres Bewusstsein für das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com (http://www.leddartech.com) sowie bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/leddartech/), Twitter (https://twitter.com/Leddar_Tech), Facebook (https://www.facebook.com/LeddarTech/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/Leddartm). Kontakt: Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc. Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.