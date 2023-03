Merz wirft Koalition Bevormundung bei Klimaschutz vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, beim Klimaschutz zu stark auf Verbote zu setzen. Anders als die Bundesregierung und insbesondere die Grünen sei die Union der Ansicht, dass nicht alle Probleme mit Reglementierung, Verboten und Bevormundung zu lösen seien, sagte Merz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Die Koalition setze allein auf Elektrifizierung. Der CDU/CSU-Fraktionschef sprach einer "Stromkoalition". Es seien aber nicht alle Probleme mit Wärmepumpen in Haushalten und Elektroautos zu lösen. Merz nannte das 2024 geplante Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen einen Fehler. Das werde schon dieses Jahr zu einem Boom an Öl- und Gasheizungen führen. Deren Ersatz werde dann sogar noch länger dauern./shy/DP/zb