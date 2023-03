US-Anleihen gehen mit deutlichen Verlusten in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel am Montag zu Handelsbeginn um 0,86 Prozent auf 115,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,50 Prozent.

Am Markt wurde die geringere Nachfrage nach sicheren Anlagen mit der deutlich besseren Börsenstimmung begründet. Für Aufhellung sorgte zum einen eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die US-Regierung erwägt, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Zum anderen will die First Citizen Bank die angeschlagene Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen. Der SVB-Kollaps zählt zu den Auslösern der jüngsten Bankenturbulenzen.

Nennenswerte Konjunkturdaten stehen zum Wochenbeginn nicht auf dem Programm. Aus den Reihen der US-Notenbank Fed will sich Board-Mitglied Philip Jefferson zu Wort melden./bgf/jsl/mis