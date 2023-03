ALIBABA mit Knallernews - Aufspaltung und Börsengänge geplant

Alibaba Group Holding Ltd. - WKN: A117ME - ISIN: US01609W1027 - Kurs: 85,650 € (XETRA)

Ist das die Wende für die arg gescholtenen Aktionäre von Alibaba? Wie der chinesische Internetriese bekannt gegeben hat, wird er die größte Umstrukturierung in der 24-jährigen Unternehmensgeschichte durchführen.

So soll eine Aufspaltung des Geschäfts in sechs Einzelunternehmen erfolgen, Alibaba schlussendlich als Holding fungieren. Diese sechs Units heißen Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group und Digital Media and Entertainment Group. Der bisherige CEO Daniel Zhang wird weiter als Chairman und CEO der Alibaba-Gruppe fungieren und zugleich CEO der Cloud Intelligence Group.

Folgen nun Börsengänge?

Der Clou: Fünf dieser Subunternehmen haben die Flexibilität, eigenständig Kapital aufzunehmen, aber auch an die Börse zu gehen. Einzig Taobao Tmall Commerce Group bleibt eine 100 %-Tochter von Alibaba. Sie beinhaltet das chinesische Handelsgeschäft. Die Notierungen der Alibaba-Aktie in New York und Hong Kong bleiben von den Maßnahmen unberührt.

Daniel Zhang kommentiert: "Die ursprüngliche Absicht und der grundlegende Zweck dieser Reform ist es, unsere Organisation agiler zu machen, Entscheidungswege zu verkürzen und schneller zu reagieren." Die News kommen einen Tag, nachdem Alibaba-Gründer nach rund einjähriger Abstinenz wieder in China gesichtet wurde. Die Alibaba-Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kurssprung von 8 %.

Fazit: Die News von Alibaba sind hochinteressant. Kommen Teile des Unternehmens einzeln an die Börse, könnte das Werte für die Aktionäre schaffen. Bis die Aktie aber auch technisch eine Wende vollzogen hat, muss noch viel passieren. Ein massiver charttechnischer Widerstand wartet bei 130 USD.

Jahr 2022/23e* 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 127,10 140,57 155,38 Ergebnis je Aktie in USD 7,80 8,86 9,94 Gewinnwachstum 13,59 % 12,19 % KGV 11 10 9 KUV 1,8 1,6 1,4 PEG 0,7 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

