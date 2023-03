Dax-Anleger treiben Erholung weiter voran - Banken gefragt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben weiteren Mut gefasst und damit die Kurserholung vorangetrieben.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,9 Prozent auf 15.257 Punkte. "Die Bankenkrise tritt zumindest für den Moment etwas in den Hintergrund", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Ob das für eine längere Erholung am Aktienmarkt ausreicht, muss sich jedoch erst zeigen." Nach dem Einbruch in der vergangenen Woche erholten sich die Titel der Deutschen Bank weiter und stiegen in den ersten Handelsminuten um bis zu 2,2 Prozent. Die Commerzbank legte in der Spitze um 2,9 Prozent zu.

Dagegen rauschten die Anteilsscheine von Norma mehr als 15 Prozent in die Tiefe. Der hessische Auto- und Industriezulieferer erwartet weitere Belastungen und will die Dividende um 20 Cent auf 0,55 Euro je Aktie kappen.

