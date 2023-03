DAX Ausblick: Erholungstendenzen denkbar – Bankenunruhen rücken in den Hintergrund

Am Dienstag könnten DAX-Anleger bei Wertpapieren zunächst weiter zugreifen und damit an der positiven Tendenz vom Vortag anknüpfen. Auftrieb dürfte nicht zuletzt die jüngste Übernahme der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) durch die First Citizens Bank geben. Dennoch sollte womöglich die Sorge vor einem weiteren Kollaps innerhalb der Bankenbranche bestehen bleiben. Ebenfalls behalten Anleger in der zweiten Wochenhälfte bedeutende Wirtschaftsdaten im Blick.

Mit über 15.220 Punkten notiert der Deutschland 40 zwischenzeitlich über 0,40 Prozent fester im Vergleich zum Vortag.