DAX: Investoren bleiben vorsichtig

Der Deutsche Aktienindex DAX startete zwar oberhalb von 15.200 Zählern fester in den Dienstagshandel, musste über den Tag hinweg allerdings fast seine gesamten Gewinne wieder abgeben und fiel dadurch auf den EMA 50 zurück. Dieser Durchschnitt stellt im Übrigen die letzte Stütze vor einem größeren Ausverkauf dar.

Für Sorgen auf dem Parkett sorgt die globale Konjunktur, die sich nach Einschätzungen von Ökonomen eher verhalten entwickelt. Freude kommt dagegen vom Barometer für die Exporterwartungen per März auf, das ifo-Institut taxierte den Index auf 4,0 Punkte, weist zeitgleich allerdings auf fehlenden Schwung in der deutschen Exportwirtschaft hin.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer und die charttechnische Auswertung zeigt den Index aktuell in einer neutralen Handelsspanne, diese erstreckt sich zwischen den Kursmarken von 15.020 und auf der Oberseite 15.253 Punkten. Nur wenn diese Schiebephase verlassen wird, könnten wieder größere Signale auftauchen. An der Schiebephase seit Februar dieses Jahres würde dies allerdings nichts ändern.

Geht es daher unter 15.000 Punkten abwärts, würden Rücksetzer auf 14.818 Punkte drohen, auf der Oberseite wurde ein Sprung über die Vorwochenhochs Aufwärtspotenzial an 15.435 und womöglich noch 15.542 Punkte entfalten.

Ein Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender zeigt um 15:00 Uhr Daten zum US-Häusermarkt, es werden der Case-Schiller und der FHFA-Hauspreisindex per Januar vorgestellt. Um 16:00 Uhr folgt noch das Verbrauchervertrauen Conference Board per März, zeitgleich wird noch der Richmond FED Manufacturing Index per März veröffentlicht.