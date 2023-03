EQS-News: edding Aktiengesellschaft: edding verschiebt Veröffentlichungstermin für den Geschäftsbericht 2022

EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresbericht

edding Aktiengesellschaft: edding verschiebt Veröffentlichungstermin für den Geschäftsbericht 2022



28.03.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die edding AG verschiebt den Termin für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2022 um zwei Wochen auf den 14. April 2023.



Für den Konzernabschluss des Jahres 2022 ist erstmals ein elektronisches Tagging des Konzernanhangs nach dem ESEF-Standard („European Single Electronic Format“) erforderlich. In den Vorjahren bezog sich die Anforderung lediglich auf die Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung und Kapitalflussrechnung des edding Konzerns.



Die Arbeiten hierzu sind technisch sehr umfangreich und erfordern einen höheren Zeitaufwand als geplant. Die inhaltliche Prüfung von Jahres- und Konzernabschluss ist abgeschlossen; lediglich die technische Prüfung der ESEF-Dateien wird noch bis in den April hinein dauern. Aus diesem Grund ist die Verschiebung des Veröffentlichungstermins erforderlich; die Korrektur der Vorabbekanntmachung der Veröffentlichung erfolgt mit heutigem Datum.



Die mit Corporate News vom 28. Februar 2023 bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnisse haben sich nicht mehr geändert und sind somit bestätigt worden.



Die Erklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz (Entsprechenserklärung) wird angepasst. Bezüglich des Geschäftsberichts 2023 ist vorgesehen, diesen wieder innerhalb von 90 Tagen nach Geschäftsjahresende zu veröffentlichen.



Über die edding AG: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen hat im Jahr 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von 159,2 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 735 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet. Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowierfarbe. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. edding möchte Menschen bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen und Gedanken auszudrücken und auf unterschiedlichsten Oberflächen sichtbar zu machen.



Ahrensburg, 28. März 2023edding AktiengesellschaftDer Vorstand