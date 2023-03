EQS-News: SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 11,5 Mio. Euro

EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 11,5 Mio. Euro



28.03.2023 / 15:00 CET/CEST







Sonnenbühl, 28. März 2023 – Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro ihres neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A30V6L2) platziert. 7,366 Mio. Euro stammen aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 6,75 % Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21), während 4,134 Mio. Euro dem Unternehmen aus dem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse und der Privatplatzierung zufließen. Infolge der Umtauschquote von 49,1 % beträgt das ausstehende Volumen der Anleihe 2018/2023 nunmehr noch 7,634 Mio. Euro.



Der Nettoemissionserlös aus dem Green Bond 2023/2028 ist in erster Linie für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe vorgesehen. Die zufließenden Mittel werden gemäß dem von SOWITEC aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen schwerpunktmäßig in die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten (Kombination von Wind- und Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern) fließen. Geografisch konzentriert sich SOWITEC insbesondere auf die Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen das Unternehmen bereits aktiv ist. Ein Teil des Emissionserlöses ist für die Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 vorgesehen.



In Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse behält sich SOWITEC vor, das platzierte Volumen in den nächsten Monaten über ausschließlich an qualifizierte Investoren gerichtete weitere Privatplatzierungen durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner zu erhöhen. Als Financial Advisor fungieren die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH.



„Wir bedanken uns bei allen neuen und bestehenden Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie, das sie durch ihre Zeichnung bzw. den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. In Anbetracht des volatilen Kapitalmarktumfelds können wir mit dem Auftaktergebnis insgesamt zufrieden sein, zumal wir dank der überdurchschnittlich hohen Umtauschquote das Fälligkeitsprofil unserer Verbindlichkeiten, speziell unserer im November fälligen Anleihe 2018/2023, optimieren konnten“, erklärt Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH. „Zuversichtlich für weitere Privatplatzierungen stimmen uns sowohl unsere eigenen als auch die branchenspezifischen Wachstumsperspektiven. Es steht außer Frage, dass Erneuerbare Energien aufgrund energiepolitischer Vorgaben, steigender Investitionen und weiter sinkender Kosten bei Wind und Photovoltaik weltweit ein langfristig anhaltendes Wachstum zeigen werden. Daran werden auch wir mit unseren langjährig gewachsenen Geschäftsbeziehungen und unserer umfassenden Branchenexpertise partizipieren – sowohl international als auch im deutschen Heimatmarkt. Eine starke Basis für unser weiteres Umsatz- und Ertragswachstum bildet unsere vertragliche Projektpipeline, die rund 7.500 MW an Wind- und Solarprojekten umfasst, was einem potenziellen Umsatz von über 100 Mio. Euro bis 2028 entspricht.“



Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für den besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 wird der 29. März 2023 sein. Die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) wird voraussichtlich am 30. März 2023 erfolgen.



Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin SOWITEC group GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro Platziertes Volumen 11,5 Mio. Euro Kupon 8,00 % p.a. ISIN/WKN DE000A30V6L2/A30V6L Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 30. März 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. März 2023 bis zum 30. März 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich nachträglich am 30. März eines jeden Jahres, erstmals am 30. März 2024 Rückzahlungstermin 30. März 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, besichert Besicherung Je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen werden Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet (= 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023 zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder. Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 30. März 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 30. März 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des HGB-Konzernjahresüberschusses

Mindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35 %

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) Joint Lead Manager und Joint Bookrunner Quirin Privatbank AG, ICF BANK AG Financial Advisor DICAMA AG (Lead Arranger), Lewisfield Deutschland GmbH



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de