EQS-News: Vertriebskooperation zwischen ARAMEA und LeanVal

Hamburg, 28. März 2023

Frankfurter Absicherungsspezialist LeanVal und ARAMEA gehen Vertriebskooperation ein Der führende Hamburger Vermögensverwalter ARAMEA Asset Management AG und die LeanVal Asset Management AG aus Frankfurt/Main, ein etablierter Anbieter alternativer optionsbasierter Volatilitäts- sowie Multi-Asset-Strategien, kooperieren in Zukunft beim Vertrieb des Gamma Plus Fonds in Deutschland. Im Rahmen der Partnerschaft soll LeanVal eng mit der ARAMEA- und HANSAINVEST-Tochtergesellschaft PUNICA Invest zusammenarbeiten. „Der nach Artikel 8 ESG-konforme Fonds vereint Rentenerträge sowie Elemente aus Risikoprämien- und Black-Swan-Strategien in einem Produkt. Ziel ist es kontinuierliche und prognosefreie Erträge zu erzielen, die unkorreliert zur Benchmark sind,“ umschreibt Markus Buchmann, Fondsmanager des Gamma Plus (WKN A2PYPV | A2PYPU) das Ziel der Strategie. Dabei lasse sich die Strategie in jedes gut diversifizierte Portfolio als zusätzliche Absicherung integrieren. „Wir sind sehr stolz darauf, dass LeanVal uns als Partner für seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland ausgewählt hat“, kommentiert Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest die Zusammenarbeit. „Gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie aktuell wieder erleben müssen, kann der Gamma Plus einen positiven Beitrag in vielen Portfolios leisten,“ so der Vertriebsexperte weiter. Über die ARAMEA Asset Management AG Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 30-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

Über LeanVal Asset Management AG Die LeanVal Gruppe bietet institutionellen und semi-institutionellen Kunden fundamentales Research, Asset Management sowie digitale Plattformen für Research, Reporting, Anlagekonzepte und Portfolio Management. Das Team wird von der Überzeugung geleitet, dass die bestmögliche Betreuung von Investoren durch einen Spezialisten der jeweiligen Kundengruppe erfolgen sollte. Persönlich und mit der Unterstützung einer effizienten, digitalen Plattform. Die LeanVal Gruppe analysiert und investiert für ihre Kunden insbesondere in Unternehmen, welche nachhaltig, transparent und wertschöpfend arbeiten. Das Management verfügt über langjährige, tiefgreifende Branchenerfahrung und verzahnt diese mit seinem akademischen Hintergrund zu wissenschaftlich validierten Analyse- und Investmentprozessen.

