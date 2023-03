Erneuerbare Energien: EU-Abgeordnete drängen auf schnelleren Ausbau

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein fraktionsübergreifendes Bündnis von EU-Parlamentariern drängt die EU-Staaten zu einem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Man hoffe darauf, dass die EU-Staaten bei bevorstehenden Verhandlungen am Mittwoch ein höheres EU-Ziel von 45 Prozent für erneuerbare Energien bis 2030 mittragen, heißt es in einem Brief an die zuständige schwedische Ministerin, Ebba Busch. Schweden hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Ländern inne und vertritt die EU-Staaten bei den bevorstehenden Verhandlungen mit dem Europaparlament. Angaben des Parlaments zufolge setzen sich die EU-Staaten bislang für einen Ausbau von 40 Prozent ein.

In dem Schreiben, das von Abgeordneten aus der Christ- und Sozialdemokratischen sowie der Grünen und Liberalen-Fraktion unterschrieben wurde und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird zudem betont, dass erneuerbare Energien dabei helfen würden, die russischen Gasimporte kurzfristig zu ersetzen. Zudem werde man mittel- und langfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen. "Putin hat uns lange genug mit seinem Gas erpresst", sagte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss der Deutschen Presse-Agentur, der den Brief ebenfalls unterschrieben hat./mjm/DP/zb