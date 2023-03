Litecoin Kurs fällt unter 90 Dollar – Anleger machen Kasse

Der Litecoin Kurs notiert in der ersten Wochenhälfte wieder unter der runden Marke in Höhe von 90 Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von rund sieben Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Kurs allerdings um fast 30 Prozent zulegen können. Gewinnmitnahmen dürften angesichts ambitionierter Kurshöhen nicht weiter verwunderlich sein.

Die Bankenkrise hat in den letzten Tagen an Schrecken verloren, was Anleger raus aus dem Krypto-Sektor und damit zurück an die Aktienmärkte strömen lässt.

Übernahme der SVB-Bank durch First Citizens Bank beruhigt Gemüter vorerst

Die Übernahme der Silicon Valley Bank (SVB) durch die First Citizens Bank hat die Furcht vor weiteren Ansteckungsrisiken innerhalb der Branche gemildert und damit auch die Gemüter im Bankensektor vorerst beruhigt. Abzuwarten gilt, wie lange die vermeintliche Ruhe jedoch anhält. Seit der Pleite der Silicon Valley Bank sind einige Banken in finanzielle Schieflage geraten, wie etwa die Schweizer Credit Suisse, welche durch den Rivalen UBS Group AG jüngst übernommen wurde.