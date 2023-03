Lufthansa-Aktie: Ist das vielleicht erst der Start einer großen Erholungsrally?

Die Lufthansa (WKN: 823212) ist wieder voll auf Kurs. Nachdem die Airline durch die Pandemie in schwere Turbulenzen geraten und tief in die roten Zahlen gerutscht ist, weist der Konzern inzwischen wieder hohe Gewinne aus.

Dadurch ist auch der Aktienkurs in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Allein im letzten halben Jahr ist der Aktienkurs um über 60 % auf aktuell 9,44 Euro gestiegen (Stand: 27.03.2023). Ist das vielleicht erst der Anfang einer großen Erholungsrally?

Lufthansa erwartet weiter steigende Gewinne

Im letzten Geschäftsjahr ist der Lufthansa eine spektakuläre Erholung geglückt. Noch im Geschäftsjahr 2021 musste der Konzern einen Nettoverlust von mehr als 2 Mrd. Euro verkraften. Im letzten Geschäftsjahr ist daraus dann ein Nettogewinn von 791 Mio. Euro geworden.

Allein in den Jahren 2020 und 2021 hat die Lufthansa insgesamt einen Nettoverlust von 9 Mrd. Euro verbucht. Inzwischen hat der Konzern aber einen Großteil der dafür verantwortlichen Probleme hinter sich gelassen.

Das spiegelt sich auch in der Bilanz wieder. Denn dank der Gewinne konnte die Nettoverschuldung auf weniger als 6,9 Mrd. Euro verringert werden. Auch für das laufende Jahr ist die Lufthansa optimistisch, dass die Erholung weitergehen wird. Zwar wurde bisher keine konkrete Prognose veröffentlicht. Aber der Konzern erwartet sowohl beim Umsatz, als auch beim angepassten Gewinn vor Zinsen und Steuern einen deutlichen Anstieg. Dadurch soll auch die Nettoverschuldung weiter fallen.

Aber es kommt sogar noch besser: Im nächsten Jahr soll zum ersten Mal seit 2019 wieder eine Dividende ausgeschüttet werden!

Kein Wunder also, dass der Aktienkurs so stark gestiegen ist. Aber kommen wir zurück zur eigentlichen Frage: Kann der Kurs noch weiter steigen, oder ist die Rally schon wieder vorbei?

Tatsächlich ist die Aktie noch nicht sehr hoch bewertet. Der Nettogewinn im letzten Jahr lag bei 0,66 Euro je Aktie. Aktuell zahlt man also das 14-Fache des Gewinns für die Aktie. Für weitere Kursgewinne muss die Lufthansa aber weitere große Schritte nach vorne machen. Die Ankündigung einer deutlichen Gewinnsteigerung in diesem Jahr ist da sicherlich ein sehr gutes Zeichen.

Sind Milliardengewinne realistisch?

Aber noch ist nicht klar, wie profitabel die Lufthansa langfristig überhaupt arbeiten kann. Vielleicht steigt der Gewinn in den nächsten Jahren wieder in die Nähe der Ergebnisse aus den hervorragenden Jahren 2017 und 2018. Damals lag das Nettoergebnis bei mehr als 2 Mrd. Euro. Das entspräche einem Ergebnis je Aktie von etwa 2 Euro. In dem Fall wäre die Aktie mit weniger als dem 5-Fachen des Gewinns bewertet und hätte damit noch Luft nach oben.

Aber ob das überhaupt realistisch ist, muss sich erst noch zeigen. Denn der Gewinn einer Airline hängt von vielen Variablen wie den erreichbaren Ticketpreisen, der Zahl der Passagiere oder auch dem Kerosinpreis ab. Daher können die Ergebnisse von Jahr zu Jahr stark schwanken und optimistische Prognosen sich schnell wieder in Luft auflösen.

Zusammengefasst ist die Lufthansa zweifellos auf dem richtigen Weg. Die kommenden Quartalszahlen dürften etwas mehr Klarheit darüber bringen, wie deutlich der Gewinn in diesem Jahr tatsächlich steigen wird. Ein großer Sprung könnte auch dem Aktienkurs weiteren Auftrieb verleihen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

