OTS: B-4run GmbH / B-4run GmbH besetzt neu gegründeten Aufsichtsrat mit ...

B-4run GmbH besetzt neu gegründeten Aufsichtsrat mit ausgewiesenen SAP-Experten / Dirk Hakenes und Jochen Wiechen ziehen in das Gremium des HR-Spezialisten ein / Markus Pflügl übernimmt AR-Vorsitz Berlin (ots) - Die B-4run GmbH stellt sich für weiteres Wachstum stabil auf. Nachdem der Spezialist für SAP HXM Beratungs- und Implementierungsleistungen Anfang des Jahres den Platz neben Thomas Rockstroh in der Geschäftsführung mit Mike Muhl besetzen konnte, steht den beiden seit diesem Monat ein hochkarätiger Aufsichtsrat beratend zur Seite. Neben dem Vorsitzenden Prof. Dr. Markus Pflügl besteht das Gremium aus Dirk Hakenes, Head of ERP Cloud Solutions bei der SAP Schweiz, und Dr. Jochen Wiechen, ehemals CEO der Intershop Communications AG. "Damit ist B-4run jetzt optimal aufgestellt, um mit innovativen Dienstleistungen rund um die Integration von SAP-Anwendungen im Personalwesen neue Kundenkreise zu erschließen", sagt Thomas Rockstroh, der die Geschäftsführung der B-4run GmbH im Oktober vergangenen Jahres übernommen hat. Rockstroh hatte zuvor über zehn Jahre für die SAP gearbeitet, unter anderem im Presales für SAP SuccessFactors und als Partner Manager für alle deutschen HXM-Partner. Seit Januar besteht die Geschäftsführung mit Mike Muhl aus einem weiteren HR-Experten mit langjähriger Personal- und IT-Erfahrung. "Mit seiner engagierten Art passt er perfekt in unser Team und zu unserem Unternehmen mit Start-up-Charakter", freut sich Thomas Rockstroh über die Verstärkung in der Unternehmensleitung. Muhl war rund dreizehn Jahre bei der IT- und Unternehmensberatung Sopra Steria, wo er zuletzt als Business Unit Director für den gesamten Bereich Human Capital Management verantwortlich war. B-4run auf Expansionskurs Vor dem Hintergrund eines angespannten Arbeitsmarktes mit Fachkräftemangel und zunehmender Regulierungsdichte rechnet die B-4run-Geschäftsführung mit einem weiter steigenden Beratungsdarf auf Seiten der Personalabteilungen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wollen Rockstroh und Muhl die Beratungskapazitäten deutlich ausbauen: "Allein in diesem Jahr wollen wir acht zusätzliche Beraterinnen und Berater einstellen. Zudem haben wir mit dem neu gegründeten Aufsichtsrat nun einen inhaltlich-strategischen Sparringspartner, der unsere unternehmerische Zukunft mitprägen wird." Vorsitzender des im März konstituierten Aufsichtsrats ist Prof. Dr. Markus Pflügl. Der Münchner Rechtsanwalt ist unter anderem Experte für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus ist Pflügl Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht und Unternehmensführung. Neben dem Vorsitzenden komplettieren Dirk Hakenes und Dr. Jochen Wiechen den B-4run-Aufsichtsrat. Hakenes ist Head of ERP Cloud Solutions bei der SAP Schweiz und war zuvor für den Vertrieb von SAP SuccessFactors in Deutschland verantwortlich. Dr. Jochen Wiechen war in seiner unternehmerischen Laufbahn ebenfalls für SAP tätig, bevor er als CTO und später als CEO zur Intershop Communcations AG in Jena wechselte. Über die B-4run GmbH - http://www.b-4run.de Die B-4run GmbH ist spezialisiert auf die Implementierung und Optimierung von SAP HXM-Lösungen. Kernaufgabe ist die Optimierung und Digitalisierung von HR-Prozessen und deren Integration in individuell angepasste und entwickelte HR-Lösungen von SAP. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und ist deutschlandweit tätig. Die B-4run GmbH ist eine eigenständige und unabhängige Tochter der Münchner B-4it AG, die als Beratungsunternehmen Brücken zwischen HR und IT baut. Copetri Connvention 2023: Hier finden Sie die Experten der B-4run GmbH Am 23. und 24. Mai 2023 verbindet die Copetri Convention (#CoCon23) in Offenbach die Themen People, Transformation und Innovation miteinander. Die B-4it AG ist dieses Jahr Gold Sponsor des HR-Events. Besonderes Highlight: Der europaweit gefragte Personalmanagement-Vordenker Prof. Dr. Armin Trost hält auf Einladung der B-4run-Mutter einen Vortrag auf der Mainstage und steht den CoCon23-Teilnehmern auch am B-4it-Stand (A 30) Rede und Antwort. Wie Prof. Trost sind auch die Experten der B-4run GmbH an beiden Messetagen vor Ort. Pressekontakt: Weitere Informationen: B-4run GmbH Friedrichstraße 68 10117 Berlin Mobil: +49 (0)151 74 538 529 mailto:info@b-4run.de Pressekontakt: Arne Stuhr Thöring & Stuhr Kommunikationsberatung Mobil: +49 (0)177 3055 194 mailto:arne.stuhr@corpnewsmedia.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169383/5473628 OTS: B-4run GmbH