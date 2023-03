Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Netanjahus Justizreform

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Netanjahus Justizreform:

"Der Militärdienst ist die Achillesferse der rechts-religiösen Koalition Netanjahus. Denn die Ultra-religiösen heizen zwar gerne den Konflikt mit den Palästinensern an, indem sie im Westjordanland Siedlungen bauen. Sie verweigern aber den Dienst in der Armee, in der ansonsten jeder Mann drei Jahre und jede Frau zwei Jahre Wehrdienst ableisten muss. Dass die Orthodoxen den Wehrdienst verweigern und gleichzeitig die Araber provozieren, ärgert die Liberalen in Israel schon lange."/yyzz/DP/he