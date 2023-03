Anleger treiben Dax-Erholung weiter voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der jüngsten Erholung sind Dax-Anleger weiter vorsichtig optimistisch.

Der deutsche Leitindex zog am Mittwoch zur Eröffnung um 0,7 Prozent auf 15.249 Punkte an. "Der Markt scheint auf den nächsten Impuls zu warten", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Bei Einzelwerten gab es zum Teil heftige Ausschläge nach Zahlenvorlage. Größter Dax-Gewinner war mit einem Plus von rund sieben Prozent Infineon. Der Chipkonzern hob wegen der besser als gedacht laufenden Geschäfte mit Autobauern und der Industrie die Prognose an. "Eine klar positive und schöne Überraschung", sagte ein Händler.

Nach der erwarteten Streichung der Dividende stürzten dagegen die Aktien des Immobilien-Investors Aroundtown erneut ab und fielen in der Spitze um mehr als elf Prozent auf ein Rekordtief von 1,20 Euro. Auch die Titel von Encavis flogen nach Bilanzvorlage aus den Depots der Anleger und rutschten zeitweise mehr als zwölf Prozent ab. Mercedes-Benz-Aktien gaben rund 2,5 Prozent nach, nachdem der kuwaitische Staatsfonds nach fast fünf Jahrzehnten zum Teilrückzug beim Stuttgarter Autobauer geblasen hat.

