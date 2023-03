Bahn fährt 2023 wieder tief in Verlustzone - Schulden steigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn kommt nicht aus der Krise und fährt in diesem Jahr wieder tief in die roten Zahlen

Zwar konnte im vergangenen Jahr der Verlust unterm Strich zwar auf rund 300 Millionen Euro begrenzt werden, wie Konzernzahlen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. 2021 waren es noch 911 Millionen Euro gewesen. 2023 wird der Konzernverlust demnach aber wieder auf um die zwei Milliarden Euro steigen. Da die Bahn massiv in Netz und Fahrzeuge investieren muss, steigen die Netto-Schulden 2023 den Papieren zufolge von jetzt rund 33 Milliarden Euro auf 41,5 Milliarden, die Netto-Finanzschulden auf 37 Milliarden Euro. Eine Bahn-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag.

Besonders das marode Schienennetz macht der Bahn zu schaffen und sorgt für Verspätungen. Fast jeder dritte Fernzug war 2022 zu spät. Bis 2027 brauche die Bahn 45 Milliarden Euro zur Deckung des Investitionsbedarfs, hatte der Koalitionsausschuss der Ampel festgestellt. Die Regierung will der Bahn nun über Einnahmen aus einer höheren Lkw-Maut ab 2024 helfen. Dies könnten etwa 20 Milliarden Euro sein. Bahn-Chef Richard Lutz zeigte sich erfreut und sprach von einer Weichenstellung: "Jetzt sind die Voraussetzungen geschaffen, gemeinsam mit unseren Partnern aus Branche und Industrie unsere veraltete und störanfällige Schieneninfrastruktur konsequent zu modernisieren und zu digitalisieren."

SCHENKER STÜTZT BAHN-ERGEBNIS 2022

Dass der Konzern 2022 mit einem vergleichsweise geringen Minus abgeschlossen hat, ist in erster Line der internationalen Logistik-Tochter Schenker zu verdanken. Sie fuhr einen Rekordgewinn von über zwei Milliarden Euro ein, da die Frachtraten infolge der Corona-Krise rasant gestiegen waren. Zuletzt hatte sich der Boom jedoch abgeflacht, so dass sich der Schenker-Gewinn den Unterlagen zufolge fast halbierte. Da auch das marode Schiennenetz einen Verlust von einer halben Milliarde verzeichnen wird, stürzt der Gesamtkonzern wieder in die tiefroten Zahlen und die Schulden steigen entsprechend.

Auch der Fernverkehr mit IC und ICE konnte trotz neuer Reisefreude nach Corona und hoher Passagierzahlen nichts ändern. Die Einnahmen der Sparte steigen zwar, auf der anderen Seite wirken sich aber die Abschreibungen auf die zahlreichen neuen ICE aus, die dringend gebraucht wurden.

Die Mittelfristplanung des Konzerns zeigt für die kommenden Jahre eine Besserung, wenn die Bahn unterm Strich auch 2024 in den roten Zahlen bleiben sollte. Die Netto-Schulden bleiben den Unterlagen zufolge bei um die 40 Milliarden Euro. Die Netto-Finanzschulden, bei denen sogenannte Hybrid-Anleihen und Pensionspflichten teilweise nicht angerechnet werden, betragen danach 2023 rund 37 Milliarden Euro. In Bahn-Kreisen hieß es daraufhin, die Schulden könnten aufgrund neuerer Einschätzungen deutlich niedriger ausfallen als in den Planzahlen.

SCHENKER-VERKAUF STARTET NICHT VOR HERBST

Der erwartete Einbruch beim Schenker-Gewinn trübt auch die Verkaufsaussichten für die Tochter. Der Konzern-Aufsichtsrat hatte Ende 2022 dem Vorstand weitgehend freie Hand gegeben, um eine Veräußerung von Schenker an Konkurrenten, Finanzinvestoren oder auch einen Börsengang vorzubereiten. Schenker gilt nicht mehr als Kerngeschäft der Bahn, die sich auf die Schiene in Deutschland konzentrieren soll. In Finanzmarktkreisen war für Schenker zuletzt ein Wert von etwa 15 Milliarden Euro genannt worden. Der Schenker-Verkauf soll nicht vor September gestartet werden und sich über mehrere Monate hinziehen. Das heißt, ein Abschluss vor 2024 ist nicht denkbar.

(Redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)