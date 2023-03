DAX Ausblick: Anleger hin- und hergerissen – GfK hellt sich auf – Banken weiter im Fokus

Der DAX hat seine Gewinne am Mittwochvormittag ausbauen können. Mit rund 15.280 Punkten notierte das Frankfurter Börsenbarometer zwischenzeitlich fast 0,80 Prozent fester im Handel. Grund für den jüngsten Optimismus am Markt sind neue Daten zum Konsumklima in der Bundesrepublik. Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung bleibt die Sorge vor neuen Bankenunruhen allerdings präsent.

GfK: Konsumstimmung der Verbrauch hellt sich zum sechsten Mal in Folge auf

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im März und damit den sechsten Monat in Folge aufhellen können. „Allerdings verringert sich die Dynamik gegenüber den vorherigen Monaten spürbar“, hieß es vom Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg. Für den April schätzt die GfK, dass sich das Konsumklima auf minus 29,5 Punkte beläuft, was einem Plus von 1,1 Zählern gegenüber dem März entsprechen würde. Von Februar auf März konnte der Index noch um 3,3 Punkte zulegen.