Dax zur Eröffnung höher erwartet

(Reuters) - Nach der jüngsten Erholung wird der Dax am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten.

Am Vortag war der deutsche Leitindex nach der Übernahme der unter die Räder gekommenen Silicon Valley Bank (SVB) leicht fester mit 15.142 Punkten aus dem Handel gegangen.

Noch vor Börseneröffnung legen die Marktforscher der GfK das Konsumbarometer zur Verbraucherstimmung im April vor. Von Reuters befragte Fachleute erwarten einen leichten Anstieg auf minus 29,2 Punkte von minus 30,5 Zählern. Die Kauflaune der Deutschen hatte sich zuletzt dank geringerer Rezessionsängste den fünften Monat in Folge aufgehellt.

Bei den Unternehmen gewähren unter anderem der Windparkentwickler PNE und der britische Modehändler Next Einblick in ihre Bücher. In München wird der Wirecard-Prozess fortgesetzt. Bereits am Vorabend hatte das Immobilien-Unternehmen Aroundtown mitgeteilt, wie viele Konkurrenten nach massiven Wertverlusten in seinem Portfolio die Dividende zu streichen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.142,02

Dax-Future

15.360,00

EuroStoxx50

4.168,21

EuroStoxx50-Future

4.129,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.394,25 -0,1 Prozent

Nasdaq

11.716,08 -0,5 Prozent

S&P 500

3.971,27 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.729,70 +0,8 Prozent

Shanghai

3.242,03 -0,1 Prozent

Hang Seng

20.168,88 +1,9 Prozent

