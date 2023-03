EQS-News: Pyrum Innovations AG erhält ISO-14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG erhält ISO-14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem Pyrum erreicht damit nach der ISO-9001-Zertifizierung und dem Silber-Ranking bei EcoVadis einen weiteren wichtigen Meilenstein

Alle wichtigen Kriterien für Belieferung der Autoindustrie mit Industrieruß sind nun erfüllt Dillingen / Saar, 29. März 2023 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, erhält nach einem umfassenden Audit die ISO-14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem. Damit erfüllt das Unternehmen nun alle wichtigen Kriterien, um ihren Industrieruß (recovered carbon black, „rCB“) an die Automobilindustrie liefern zu dürfen. Das rCB wird in der Reifenindustrie für die Herstellung neuer Reifen verwendet, aber auch in der Kunststoff- oder Elektroindustrie eingesetzt. Zuvor hatte Pyrum bereits die ISO-9001-Zertifizierung für ihr Qualitätsmanagement und den Silber-Status im Ecovadis-Nachhaltigkeitsranking erhalten. Pyrum hat zudem vor einem Jahr eine Entwicklungsvereinbarung mit dem Premiumreifenhersteller Continental mit dem Ziel geschlossen, qualitativ besonders hochwertigen Industrieruß für die Reifenproduktion von Continental herzustellen. Mit der ISO-14001-Zertifizierung wurde nun die letzte Hürde ausgeräumt. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Die ISO-14001-Zertifizierung ist einer der wichtigsten Umweltstandards und ein extrem wichtiger Meilenstein für Pyrum. Wir erfüllen nun alle Standards der Automobilindustrie und zeigen gleichzeitig, dass wir ökologisch verantwortlich handeln. Das Audit haben wir außerdem ohne Abweichungen bestanden, in Schulnoten wäre das eine ‚Eins Plus‘. Darauf sind wir natürlich besonders stolz.“ ISO 14001 ist eine international vereinbarte Norm, die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem festlegt. Unternehmen und Organisationen können durch effiziente Ressourcennutzung und die Vermeidung von Abfällen ihre Umweltleistung verbessern. Damit werden Wettbewerbsvorteile generiert und das Vertrauen aller Interessensgruppen gestärkt. Für Pyrum unterstreicht die Zertifizierung einmal mehr die besonders nachhaltige Wirkung, die das Unternehmen mit ihrer Pyrolysetechnologie zum Recycling von Altreifen erzielt. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black – rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

