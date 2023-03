Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Schufa

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Schufa

Es ist zu begrüßen, dass die Schufa den Richtern nun zuvorgekommen ist. Ob das ihr Image verbessern wird, ist jedoch fraglich, das geheimnisumwitterte Unternehmen ist so gefürchtet wie verhasst. Dennoch übernimmt es für eine funktionierende Wirtschaft eine wichtige Aufgabe. Mit ihren Daten können Banken und Firmen potenzielle Kunden und Geschäftspartner besser einschätzen und Risiken bewerten. So sinkt etwa die Gefahr platzender Kredite. Doch wer auf einem riesigen Schatz mit sensiblen Daten sitzt, hat auch eine besondere Verantwortung. Die Schufa verspricht mehr Transparenz und eine Stärkung der Verbraucherrechte. Die Politik sollte genau hinschauen: Die Schufa hat eine enorme Machtfülle angehäuft. Bei einem Unternehmen, das so tief in das Leben der Bürger eingreift, muss der Staat einen klaren Rahmen setzen./kkü/DP/zb