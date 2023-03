Pressestimme: 'Neue Presse' zur Lieferung von Leopard an die Ukraine

COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zur Lieferung von Leopard an die Ukraine

Keinen Zweifel kann es allerdings an Putins Willen geben, seinen mörderischen Feldzug in der Ukraine fortzusetzen. Und zwar solange, bis der Westen, den der Kremlchef für dekadent und schwach hält, in seiner Unterstützung nachlässt. Deshalb gilt es, an ein weiteres Wort aus dem Kanzleramt zu erinnern: "Wir werden die Ukraine unterstützen, solange dies nötig ist." Das ist das ultimative Versprechen, das Olaf Scholz gegeben hat. Daran wird sich Deutschland messen lassen müssen./kkü/DP/zb