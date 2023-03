Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Waffenrecht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Waffenrecht:

"Viele Menschen haben angesichts zwar tragischer, aber eben auch singulärer Ereignisse wie der Amoktat in Hamburg Anfang März den Eindruck, dass unsere Welt immer gefährlicher wird - und dagegen wappnet sich eine steigende Zahl von Bundesbürgern mit Abwehrmitteln wie Pfeffersprays oder Schreckschusspistolen. Dabei können sogenannte SRS-Waffen, für deren Erwerb zurzeit noch kein Kleiner Waffenschein nötig ist, eine kritische Situation erst so richtig eskalieren lassen. Wer mit einer Schreckschuss- oder Signalwaffe in der Öffentlichkeit unterwegs ist, um etwa in der Silvesternacht in die Luft zu ballern, stellt immer ein gewisses Risiko für sich und für andere dar. Eine lückenlose Registrierung beim Kauf solcher Waffen ist überfällig."/kkü/DP/he