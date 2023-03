S&P500: Hier deutet sich ein Ausbruch an

Nach dem Schlussspurt der Käufer in der letzten Handelsstunde am gestrigen Abend deutet sich zum Handelsstart an der Wall Street heute zunächst eine sehr positive Eröffnung an - der S&P500-Index wird aktuell knapp 30 Punkte oberhalb des gestrigen Schlusskurses bei 3.971 Punkten getaxt.

Entscheidung am Freitag?

Das entscheidende "Event" der aktuell laufenden Handelswoche kommt allerdings erst zum Wochenschluss: Um 14:30 Uhr am Freitag stehen mit dem von der Federal Reserve präferierten PCE-Preisindex wichtige Inflationsdaten auf dem Kalender.

Der PCE-Preisindex (englisch: Personal Consumption Expenditures Price Index) ist ein von der US-Regierung veröffentlichtes Maß für die Inflation. Er misst die durchschnittlichen Veränderungen der Preise von Gütern und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten in den USA gekauft werden.

Charttechnische Situation "spitzt sich zu":

Im Vorfeld der Daten spitzt sich das Kursgeschehen im S&P500 regelrecht zu: Eine der beiden Trendlinien im 4-Stundenchart sollte spätestens nach den Inflationsdaten vom kommenden Freitag nachhaltig gebrochen werden.

Die so genannte "Bankenkrise" der vergangenen Wochen hat bislang keinen nachhaltigen Flurschaden im Chartbild des S&P500 hinterlassen, gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die obere Begrenzungslinie im S&P500 steht schnell wieder der Bereich um 4.200 Punkte auf der Agenda - vorausgesetzt die Inflationsdaten am Freitag machen den Käufern keinen Strich durch die Rechnung.