Swiss-Re-Verwaltungsratspräsident tritt nach Ernennung zum UBS-Chef zurück

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re verliert mit der Ernennung von Sergio Ermotti zum UBS-Chef den Verwaltungsratspräsidenten. Ermotti trete an der Generalversammlung vom 12. April zwar noch zur Wiederwahl an, nach einer kurzen Übergangsphase gebe er sein Amt dann aber ab, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit.

Er wolle sich voll auf seine Rolle bei UBS konzentrieren, hieß es zur Begründung. Ermotti war am Mittwoch überraschend zum Chef der UBS ernannt worden, deren bisheriger Chef Ralph Hamers sich im Zuge der Übernahme der Credit Suisse von seinem Posten zurückzieht.

Swiss Re hat nun den bisherigen Verwaltungsrat Jacques de Vaucleroy als neuen Vizepräsidenten und Lead Independent Director nominiert. Er werde dem Verwaltungsrat vorsitzen und durch die Übergangsphase führen, bis an einer außerordentlichen Generalversammlung eine neue Verwaltungsratspräsidentin oder ein neuer Verwaltungsratspräsident gefunden sei, heisst es weiter./tv/rw/AWP/zb